طعن إسرائيلي في "رمات هشارون" وشهود يتهمون عربيا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب إسرائيلي (46 عاما) صباح اليوم، الأربعاء، بإصابات متوسطة بعد تعرضه للطعن في "رمات هشارون"، وفر منفذ الطعن من المكان. ووجه شهود عيان الشبهات لعربي كمشتبه به.

وأشارت التقارير الأولية إلى أن الطعن وقع في شارع مركزي في المدينة، وفي أعقاب ذلك وصلت قوات كبيرة من الشرطة إلى المكان، وباشرت بعمليات تمشيط في المنطقة، ونصب الحواجز على الطرقات القريبة، وبضمنها شارع "4" باتجاه الجنوب. كما استخدمت مروحية تابعة للشرطة.

وادعى شهود عيان أن منفذ الطعن خرج من موقع بناء قريب، بينما ادعى شهود آخرون أن "لهجته كانت عربية"، وأنه شتم المطعون باللغة العربية، ثم طعنه عدة مرات في الظهر والحوض.

وكانت طواقم الإسعاف قد تلقت بلاغا في الساعة 08:51 من صباح اليوم يفيد بوجود مصاب في "رمات هشارون". وتبين أن إصابته كانت في الجزء العلوي من بدنه، ووصفت حالته بأنها متوسطة.