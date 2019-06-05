العراق يحافظ على مركزه الخامس عربياً بأكبر احتياطات الذهب لشهر حزيران





وأضاف المجلس، أن "العراق حافظ أيضاً على المرتبة 38 من أصل 100 دولة مدرجة في الإحصاءات المالية الدولية للاحتياطيات العالمية للذهب"، مبيناً أن "آخر شراء للذهب للعراق كان في شهر ايلول من عام 2018 وبمقدار 6.5 طن". وقال المجلس في إحصائية نشرها على موقعه واطلعت عليها، الخليج 365، إن "العراق حافظ على مركزه الخامس عربياً بأكبر احتياطي للذهب لشهر حزيران بعد كل من السعودية ولبنان والجزائر وليبيا حيث بلغت هذه الاحتياطيات 96.3 طن وهي تمثل 6,1% من باقي العملات الأخرى".وأضاف المجلس، أن "العراق حافظ أيضاً على المرتبة 38 من أصل 100 دولة مدرجة في الإحصاءات المالية الدولية للاحتياطيات العالمية للذهب"، مبيناً أن "آخر شراء للذهب للعراق كان في شهر ايلول من عام 2018 وبمقدار 6.5 طن". وتابع، أن "روسيا كانت أكثر الدول شراء للذهب خلال العام الحالي وبواقع 70,4 طن، تليها الصين وبواقع 47.9 تليها تركيا بواقع 42.7 طن"، موضحاً أن "الولايات المتحدة الامريكية ما زالت تتربع على العرش باحتلالها المرتبة الاولى عالميا من حيث هذه الاحتياطيات التي بلغت 8.133.5 طنا، تليها المانيا بـ 3.367 طن".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.