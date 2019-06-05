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تجمع الجماهير يحرم صلاح من صلاة العيد في مصر

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2019-06-05 | 10:59

تجمع الجماهير يحرم صلاح من صلاة العيد في مصر

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أبدى النجم المصري محمد صلاح، المتوج بلقب في كرة القدم مع الإنجليزي، غضبه لعدم قدرته على أداء صلاة عيد الفطر في قريته نجريج بسبب "عدم احترام" خصوصيته من "بعض الصحافيين وبعض الناس".
وكان صلاح (26 عاماً) قد وصل إلى مسقط رأسه في نجريج التابعة لمركز بسيون في محافظة الغربية لقضاء العيد مع أسرته، بعد حصده لقب البطولة الأغلى للأندية في العالم.

لكن تجمهر العشرات من أبناء البلدة أمام منزل عائلته لالتقاط الصور معه، حرم صلاح تأدية الصلاة، فكتب اليوم الأربعاء، عبر حسابه على تويتر: "اللي بيحصل من بعض الصحافيين وبعض الناس أن الواحد مش عارف يخرج من البيت علشان يصلي العيد، دا ملوش علاقة بالحب، دا بيتقال عليه عدم احترام خصوصية وعدم احترافية".


ويستعد أفضل لاعب أفريقي وهداف لموسمين توالياً، لخوض كأس أمم أفريقيا مع منتخب بلاده على أرضه.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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