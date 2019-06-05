2019-06-05 | 10:59
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أبدى النجم المصري محمد صلاح، المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا في كرة القدم مع ليفربول الإنجليزي، غضبه لعدم قدرته على أداء صلاة عيد الفطر في قريته نجريج بسبب "عدم احترام" خصوصيته من "بعض الصحافيين وبعض الناس".
لكن تجمهر العشرات من أبناء البلدة أمام منزل عائلته لالتقاط الصور معه، حرم صلاح تأدية الصلاة، فكتب اليوم الأربعاء، عبر حسابه على تويتر: "اللي بيحصل من بعض الصحافيين وبعض الناس أن الواحد مش عارف يخرج من البيت علشان يصلي العيد، دا ملوش علاقة بالحب، دا بيتقال عليه عدم احترام خصوصية وعدم احترافية".
ويستعد أفضل لاعب أفريقي وهداف الدوري الإنجليزي لموسمين توالياً، لخوض كأس أمم أفريقيا مع منتخب بلاده على أرضه.
كانت هذه تفاصيل خبر تجمع الجماهير يحرم صلاح من صلاة العيد في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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