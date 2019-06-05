اخبار العالم

بطل أوروبا يسعى التعاقد مع دي ليخت 'مهما كان الثمن'

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

2019-06-05 | 10:55

بطل أوروبا يسعى التعاقد مع دي ليخت

المصدر:

439 مشاهدة

كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية، الأربعاء، عن اهتمام نادي الانكليزي المتوج ببطولة ، بالمدافع الهولندي ماتياس دي ليخت لاعب نادي اياكس الهولندي.
وذكرت الصحيفة، أن يورجن كلوب، المدير الفني للفريق، يريد التعاقد مع ماتياس دي ليخت، نجم أياكس أمستردام، مهما كان الثمن، من أجل تكوين شراكة دفاعية مع مواطنه، فيرجيل فان ديك.

وأعلن دي ليخت مؤخرًا أنه لم يحسم موقفه بعد، بشأن وجهته المقبلة، موضحاً أنه سيتخذ قراره عقب انتهاء دوري الأمم الأوروبية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بطل أوروبا يسعى التعاقد مع دي ليخت 'مهما كان الثمن' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا