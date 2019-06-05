بطل أوروبا يسعى التعاقد مع دي ليخت 'مهما كان الثمن'

وذكرت الصحيفة، أن يورجن كلوب، المدير الفني للفريق، يريد التعاقد مع ماتياس دي ليخت، نجم أياكس أمستردام، مهما كان الثمن، من أجل تكوين شراكة دفاعية مع مواطنه، فيرجيل فان ديك.

وأعلن دي ليخت مؤخرًا أنه لم يحسم موقفه بعد، بشأن وجهته المقبلة، موضحاً أنه سيتخذ قراره عقب انتهاء دوري الأمم الأوروبية.

