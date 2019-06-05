الحشد الشعبي: إحباط تعرض لداعش جنوب غربي كركوك

ونقل موقع الحشد عن آمر اللواء 22 بالحشد الشعبي عبد الله عطية الشغانبي، أن "قوة من اللواء 22 في الحشد الشعبي تمكنت من احباط هجوم شنه عناصر تنظيم "داعش" الإهابي في ساعة متقدمة من صباح اليوم على ناحية الرشاد".



وأشار الشغانبي، إلى أن "هذه التعرضات التي تقع في مناطق مختلفة من محافظة كركوك هي تعرضات بائسة ولن تثني عزيمة المجاهدين وتواجدهم في مختلف القواطع والدفاع عن كركوك".



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