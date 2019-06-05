مقتل عدد من عناصر 'داعش' وتدمير مضافة للتنظيم بقصف لطيران التحالف شمالي الأنبار

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "طيران التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة وجه ، اليوم، نيرانه تجاه مناطق معينة في وادي جعيل بصحراء منطقة الدولاب شمالي الأنبار".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "القصف اسفر عن تدمير مضافة لتنظيم داعش وقتل عدد من عناصر التنظيم".