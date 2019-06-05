وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "طيران التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة وجه ، اليوم، نيرانه تجاه مناطق معينة في وادي جعيل بصحراء منطقة الدولاب شمالي الأنبار".
وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "القصف اسفر عن تدمير مضافة لتنظيم داعش وقتل عدد من عناصر التنظيم".
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل عدد من عناصر 'داعش' وتدمير مضافة للتنظيم بقصف لطيران التحالف شمالي الأنبار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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