وزارة الداخلية المصرية: مقتل 5 من العناصر الإرهابية خلال تصدي قوات الأمن لهجوم العريش

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة "سكاي نيوز" عربية إن "5 من العناصر الإرهابية قتلوا خلال تصدي قوات الأمن للهجوم في العريش". يشار الى أن عددا من المسلحين قتلوا في ملاحقات لقوات الأمن بعد إطلاق الرصاص على حاجز أمني بمحيط مدينة العريش شمال سيناء في مصر.

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