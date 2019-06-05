البحرين تدين هجوم العريش الإرهابي

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العين الإخباريةالأربعاء 2019/6/5 01:22 مساء بتوقيت أبوظبي
مقر وزارة خارجية البحرين
أدانت وزارة الخارجية البحرينية، الأربعاء، بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة أمنية في مدينة العريش بمصر، وأسفر عن استشهاد 8 من رجال الأمن، معربة عن خالص التعازي والمواساة لأهالي وذوي الشهداء.
وأكدت في بيان، الأربعاء، موقف البحرين الثابت المتضامن بكل قوة مع مصر ووقوفها إلى جانبها في جهودها الدؤوبة لتعزيز الأمن وترسيخ الاستقرار.
وجددت رفضها لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب مهما كانت دوافعه ومبرراته.
وفي وقت سابق، أكدت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الأربعاء، استشهاد 8 من عناصر الأمن في هجوم إرهابي على نقطة تفتيش بطريق العريش الدولي.
وقالت الوزارة "استشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين خلال الهجوم الإرهابي في العريش".
وأضاف البيان أن 5 إرهابيين لقوا حتفهم خلال تصدي قوات الأمن للهجوم في العريش.
وأوضحت مصادر أمنية أن الجيش المصري لاحق عناصر إرهابية بعد هجوم استهدف نقطة تفتيش تابعة للشرطة في العريش شمالي سيناء، صباح اليوم الأربعاء.
ومنذ فبراير/شباط 2018، يشنّ الجيش المصري عملية عسكرية واسعة بهدف إحكام السيطرة على محافظة شمال سيناء، ضد تنظيم "ولاية سيناء" الإرهابي.
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