الأكراد يسلمون واشنطن امرأتين و6 أطفال على صلة بداعش

قال مسؤولون أكراد، اليوم الأربعاء، إنه تم ترحيل امرأتين على صلة بتنظيم داعش الإرهابي و6 أطفال إلى الولايات المتحدة من شمال شرق سوريا.

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وذكرت الإدارة الذاتية الكردية التي تسيطر على مساحات من شمال سوريا وشرقها أنها ساعدت في إعادة هؤلاء "بناء على طلب الحكومة الأمريكية".

وتؤوي مخيّمات شمال شرق سوريا 12 ألف أجنبي، هم 4000 امرأة و8000 طفل من عائلات الإرهابين الأجانب، يقيمون في أقسام مخصّصة لهم وتخضع لمراقبة أمنية مشددة ولا يشمل هذا العدد العراقيين.

وتم القضاء على آخر معقل لتنظيم داعش في 23 مارس/آذار بتمكّن قوات سوريا الديمقراطية من السيطرة على آخر جيب كان يتحصّن فيه فلول التنظيم في بلدة الباغوز في شرق سوريا.