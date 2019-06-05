انزلاق قطر للهاوية وتحرك عسكري ضد إيران.. نشرة الظهيرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة ـ تطالعون: عامان على المقاطعة.. "الحمدين" يقود قطر للهاوية، وترامب: احتمال التحرك العسكري ضد إيران "وارد دائما"، نائب بالكونجرس: "الجزيرة" جهاز تجسس قطري في أمريكا، تقرير استخباراتي ألماني: إيران تشتري تكنولوجيا أسلحة دمار شامل، منظمة حقوقية: تركيا تعذب الفلسطيني سمير شعبان.

وعن الأوضاع في السودان تقرأون: البرهان يدعو السودانيين لفتح "صفحة جديدة" للعبور نحو المستقبل، مجلس الأمن الدولي يفشل في إصدار بيان بشأن السودان، وفي ليبيا قبائل المنطقة الغربية تدعم عملية الجيش الليبي في طرابلس.

وفي الاقتصاد تجدون الأسهم الأمريكية تحقق أكبر مكاسبها في 5 أشهر، وارتفاع مفاجئ لمخزون النفط الأمريكي 5.3 مليون برميل في أسبوع، استقرار أسعار الذهب وسط توقعات بخفض الفائدة الأمريكية.

وفي الرياضة تتابعون: ريال مدريد يدفع مبابي لطلب الرحيل عن سان جيرمان، وغيرها من الأخبار في المجالات كافة تجدها في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" ليوم الأربعاء 5 يونيو/حزيران 2019.. للاطلاع اضغط هنا.