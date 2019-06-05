استشهاد 8 من عناصر الأمن المصري في هجوم العريش الإرهابي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الأربعاء، استشهاد 8 من عناصر الأمن في هجوم إرهابي على نقطة تفتيش بطريق العريش الدولي.
وقالت الوزارة في بيان: "استشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين خلال الهجوم الإرهابي في العريش".
وأضاف البيان أن 5 إرهابيين لقوا حتفهم خلال تصدي قوات الأمن للهجوم في العريش.
وأوضحت مصادر أمنية أن الجيش المصري لاحق حاليا عناصر إرهابية بعد هجوم استهدف نقطة تفتيش تابعة للشرطة في العريش شمالي سيناء، صباح اليوم الأربعاء.
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