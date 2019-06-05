شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: استشهاد 8 من الأمن ومقتل 5 إرهابيين في هجوم شمال سيناء والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - الخليج 365 (وكالات)قال التلفزيون المصري اليوم الأربعاء نقلا عن بيان لوزارة الداخلية إن ثمانية من عناصر الأمن استشهدوا خلال هجوم شنته "عناصر إرهابية" على نقطة تفتيش أمنية في العريش بمحافظة شمال سيناء.
وجاء في البيان "استهدف عدد من العناصر الإرهابية فجر اليوم الأربعاء كمينا أمنيا جنوب مدينة العريش، وتم التعامل مع تلك العناصر وتبادل إطلاق النيران".
وأضاف البيان أن ذلك "أسفر عن مقتل 5 من العناصر الإرهابية واستشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين، وتقوم القوات الآن بتتبع خطوط سير الهروب لتلك العناصر الإرهابية الهاربة".
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