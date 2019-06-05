شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تدين الهجوم الإرهابي في مدينة طرابلس اللبنانية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (المنامة)

أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مراكز تابعة للجيش ولقوى الأمن الداخلي في مدينة طرابلس بالجمهورية اللبنانية، وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من الجنود، مؤكدة تضامن مملكة البحرين مع الجمهورية اللبنانية.

وأعربت وزارة الخارجية عن خالص التعازي وصادق المواساة للجمهورية اللبنانية ولأهالي وذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي، مشددة على موقف المنامة الرافض بقوة لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب، الذي يؤكد على أهمية توثيق التعاون الدولي للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة وتجفيف منابع دعمها وتمويلها.