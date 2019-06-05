الداخلية تدفع بـ العمليات الخاصة وتتبع خطوط سير هروب إرهابيين فى حادث كمين العريش

تمشط قوات الامن بـ العريش المناطق الجبلية المجاورة لحادث استهداف كمين أمني جنوب مدينة العريش والذى اسفر عنه مقتل 5 إرهابيين واستشهاد 8 من قوات الشرطة صباح اليوم حيث دفعت الأجهزة الأمنية بقوات العمليات الخاصة وجار تتبع خط سير الجناة.

وكانت وزارة الداخلية، أعلنت فى بيان عاجل لها، إن عددا من العناصر الإرهابية استهدفت فجر اليوم، الأربعاء، كمينا أمنيا جنوب مدينة العريش.

وأكدت الوزارة أنه تم التعامل مع تلك العناصر وتبادل إطلاق النيران