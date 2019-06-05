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الداخلية تكشف تفاصيل مقتل 5 إرهابيين واستشهاد 8 من قوات الشرطة في هجوم العريش

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مصطفى الرماح
كشفت وزارة الداخلية فى بيان لها تفاصيل استهداف كمين أمنى جنوب العريش من قبل عدد من الارهابيين والذى أسفر عنه مقتل 5 إرهابيين واستشهاد 8 من قوات الشرطة صباح اليوم.

قالت الوزارة الداخلية، فى بيان عاجل لها، إن عددا من العناصر الإرهابية استهدفت فجر اليوم، الأربعاء، كمينا أمنيا جنوب مدينة العريش.

وأكدت الوزارة أنه تم التعامل مع تلك العناصر وتبادل إطلاق النيران، ما أسفر عن مقتل خمسة من العناصر الإرهابية واستشهاد ضابط وأمين شرطة و٦ مجندين، وتقوم القوات الآن بتتبع خطوط سير الهروب لتلك العناصر الإرهابية...

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