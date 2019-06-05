الداخلية: استشهاد ضابط و7 أفراد في هجوم إرهابي على كمين بالعريش

كتب ـ محمد الصاوي: أعلنت وزارة الداخلية استشهاد ضابط شرطة وأمين شرطة و6 مجندين، خلال التصدي لهجوم إرهابي على كمين بشمال غرب العريش. وأكدت الداخلية في بيان لها، اليوم الأربعاء، مقتل 5 عناصر إرهابية في الهجوم.

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