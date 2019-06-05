الرئيس السيسي يوزع الهدايا على أبناء الشهداء في احتفالية عيد الفطر.. فيديو

اصطحب الرئيس عبد الفتاح السيسي أبناء شهداء الوطن إلى ساحة الألعاب لمشاركتهم أجواء الاحتفال بعيد الفطر المبارك، حيث قام الرئيس بتوزيع الهدايا ومشاركتهم في الألعاب الإلكترونية على الأطفال أثناء الحفل.

وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من شهداء القوات المسلحة والشرطة، وقام بتسليم درع التكريم لأسر الشهداء وذويهم، وذلك أثناء الاحتفال بعيد الفطر المبارك بمركز المنارة بأرض المعارض بالقاهرة الجديدة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وعد أبناء وأسر الشهداء، العام الماضي، أن يحتفل معهم هذا العام بعيد الفطر المبارك، وبالفعل وفى الرئيس بوعده...