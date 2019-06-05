نائب وزير الخارجية الروسي: سياسة اميركا والخليج تجاه ايران غير مسؤولة

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ​سيرغي ريابكوف​ أن "​سياسة​ ​الولايات المتحدة​ ودول ​الخليج​ تجاه ​إيران​ غير مسؤولة، وتؤدي إلى تفاقم المشكلات".

وأشار ريابكوف خلال حديثه مع وكالة "سبوتنيك" الى أنه "إلى جانب المشاكل المرتبطة بخطة العمل الشاملة المشتركة للبرنامج ​النووي الإيراني​، وتصدير ​النفط​ الإيراني وغير ذلك، نحن نشهد نشاطا مدمرا لعدد من ​دول الخليج​ والولايات المتحدة كحليف لهم، يتمثل في توسيع وزيادة الضغط العسكري على إيران، إلى درجة إثارة صدام مفتوح"، معتبرا أن "هذه سياسة غير مسؤولة تماما، وتؤدي إلى تفاقم جميع المشكلات".

ولفت إلى أن ​موسكو​ تواصل بشكل ثابت العمل السياسي والدبلوماسي التوضيحي مع دول الخليج والولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، ​روسيا​ أيضا مستمرة في دعمها النشط للمخططات البديلة لحل المشكلات في الخليج "من خلال إنشاء نماذج أمنية جماعية".