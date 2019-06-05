التلفزيون المصري: مقتل 8 من عناصر الامن في هجوم شمال سيناء

أشار ​التلفزيون المصري​ الى أن "ثمانية من عناصر الامن قتلوا في هجوم ​شمال سيناء​". هذا وكان الهجوم وقع أثناء صلاة عيد الفطر، عقب الفجر، وأن أصوات تبادل النيران استمرت لفترة، كما شوهدت تعزيزات أمنية متوجهة لموقع الهجوم.

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