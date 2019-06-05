سفارة فرنسا دانت إعتداء طرابلس:سنبقى الى جانب لبنان في مكافحته للإرهاب

دانت السفارة الفرنسية في بيروت، "الإعتداء الشنيع الذي إستهدف ​مدينة طرابلس​ والذي أسفر عن مقتل 4 عناصر من الجيش ال​لبنان​ي و​قوى الأمن الداخلي​"، مقدمة التحية الى "الضحايا ونتقدم بأحر التعازي الى أسرهم وأقاربهم وكذلك للسلطات اللبنانية و​الشعب اللبناني​"، مؤكدة أن "​فرنسا​ ستبقى الى دائما الى جانب لبنان في مكافحته للإرهاب"، موجهة التحية الى "إلتزام ​الأجهزة الأمنية​ اللبنانية في هذه المعركة".

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