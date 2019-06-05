عبدالله في خطبة الفطر: ما جرى في طرابلس اعتداء على كل لبنان

شدد مفتي صور وجبل عامل المسؤول الثقافي المركزي في حركة "أمل" ​الشيخ حسن عبدالله​ في صلاة ​عيد الفطر​ المبارك على أن "الوطن لا يمكن ان يعيش بفئة محرومة ومغلوبة، فلبنان للجميع ونريده وطنا للعدالة والمساواة".وقال: "الايمان نعتبره صراطا مستقيما، ونحن على ثبات عقيدة الإمام السيد ​موسى الصدر​ الذي زرع فينا حب الله وحب الوطن، فقضية الإمام الصدر قضية كل لبنان وجريمة تغييبه تشكل فراغا على المستوى الإيماني والمستوى الوطني، ونحن أحوج ما نكون في لبنان وفي هذه المرحلة الى الاقتداء بفكر الامام الصدر ومدرسته في الحوار والوحدة والكلمة السواء".

وشدد على أن "​المقاومة​ لن تهدأ ولن تستكين حتى تتحقق الأهداف بتحرير الأرض من ​الاحتلال الاسرائيلي​، وعلى تمسك لبنان بكامل حقوقه السيادية في البر والبحر وبثرواته النفطية".

وأضاف: "ما جرى في ​طرابلس​ ليس اعتداء على طرابلس او ​الجيش​ او ​قوى الأمن​ فحسب، بل هو اعتداء على كل لبنان، وعلى الجميع الارتقاء بخطابهم السياسي الى مستوى تحديات المرحلة التي يمر بها لبنان والمنطقة. نحن امام استحقاق وتحد حقيقي، ونقف بجانب ذوي الشهداء والمؤسسات الأمنية لحفظ لبنان وامنه واستقراره".