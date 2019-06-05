عقيص: ما حصل في طرابلس كشف علة المحكمة العسكرية

رأى عضو تكتل ​الجمهورية القوية​ النائب ​جورج عقيص​ ان "ما حصل في ​طرابلس​ يطرح السؤال حول التدخلات السياسية في ​القضاء​ كما كشف علة المحكمة العسكرية"، معتبرا ان "القضاء في لبنان ليس بخير وهذا يعني اننا سنرى البريء داخل السجن والمرتكب خارجه".

واعتبر ان "الموقوفين الإسلاميين لديهم تأثير واضح وتواصل ببيئتهم خارج السجن وهذا امر بحاجة للمعالجة وقبل البحث عن العفو يجب محاكمتهم"، لافتا إلى انه "هناك مشكلة لدى الدولة في كيفية التعاطي بملف المتطرفين والموقوفين في قضايا الإرهاب لذلك يجب ان يكون القضاء مستقلاً وبعيدا عن الاستتباع".

وأكد ان "تعديل القانون القضائي الحالي يساهم في ابعاد يد السياسيين عن الجسم القضائي ومع الأسف هناك قضاة يتمسكون بمراكزهم من خلال إرضاء السلطة السياسية التي بدورها لديها عقلية تعينات قضائية تحاكي مصالحها".