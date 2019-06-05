نحاس عن اعتداء طرابلس: نأمل ان يكون عملا فرديا والخطأ يجب ان لا يتكرر

رأى النائب ​نقولا نحاس​ انه "إذا لم نقف جميعا في وجه التعصب والتطرف الأعمى فإن هذا الأمر سيصيبنا جميعا، ونحن نتأمل ان يكون الاعتداء في ​طرابلس​ عملا فرديا"، لافتا إلى ان "ما حصل أعتبره عملا فرديا قلب المدينة من عيد إلى حزن".

واعتبر في حديث إذاعي ان " العمل الاستخباراتي كان يجب ان يكون أعمق، والارهابيعبد الرحمن مبسوطما كان يجب ان يترك بهذا الشكل، فهو معروف وكان بالسجن ولديه ملفا ارهابيا". وأكد أنه "نحن لدينا ثقة ب​الاجهزة الامنية​ والخطأ يحصل لكن هذا الخطأ يجب ان لا يتكرر لأنه قلب فرح المدنية إلى حزن".