رأى النائب نقولا نحاس انه "إذا لم نقف جميعا في وجه التعصب والتطرف الأعمى فإن هذا الأمر سيصيبنا جميعا، ونحن نتأمل ان يكون الاعتداء في طرابلس عملا فرديا"، لافتا إلى ان "ما حصل أعتبره عملا فرديا قلب المدينة من عيد إلى حزن".
واعتبر في حديث إذاعي ان " العمل الاستخباراتي كان يجب ان يكون أعمق، والارهابيعبد الرحمن مبسوطما كان يجب ان يترك بهذا الشكل، فهو معروف وكان بالسجن ولديه ملفا ارهابيا". وأكد أنه "نحن لدينا ثقة بالاجهزة الامنية والخطأ يحصل لكن هذا الخطأ يجب ان لا يتكرر لأنه قلب فرح المدنية إلى حزن".
كانت هذه تفاصيل خبر نحاس عن اعتداء طرابلس: نأمل ان يكون عملا فرديا والخطأ يجب ان لا يتكرر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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