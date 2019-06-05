رأى رئيس ​حزب التوحيد العربي​ ​وئام وهاب​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي انه "في هذا البلد ما حدا قادر يحاسب حدا لأن الكل متورط. بأي بلد طبيعي عملية ​طرابلس​ بتوصل لمحاسبات إلا عنا بيطلع واحد يبرر العملية إنو القاتل مريض نفسيا صحيح المرضى النفسيين بيعرفوا بعضن بس حدا يقلي ليش إذا لبناني حط حجر بآخر ضيعة بتعرفوا فيه وهذا معو حزام ناسف ما كشفتوه".

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كانت هذه تفاصيل خبر وهاب: هذا بلد ما حدا قادر يحاسب حدا لان الكل متورط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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