توقيف مطلوب بزحلة بحقه 18 مذكرة عدلية وضبط أسلحة وكمية من الدخان المهرب

أعلنت المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة انه ضمن إطار المتابعة التي تقوم بها ​شعبة المعلومات​ في ​قوى الأمن الداخلي​، لملاحقة المطلوبين وتوقيفهم على جميع الأراضي اللبنانية، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها دوريات الشعبة، تم تحديد مكان تواجد أحد أخطر المطلوبين للقضاء، في ​مدينة زحلة​، ويدعى: _ م. أ. (مواليد عام ۱۹۷۱، لبناني) بحقه /18/ ملاحقة قضائية، بجرائم: حيازة أسلحة حربية، واساءة أمانة، واحتيال، وشيكات دون رصيد. كما إنه ينشط في عمليات بيع الدخان المهرّب في داخل منزله الكائن في محلة المدينة الصناعية - زحلة.

وأوضحت انه "بتاريخ 31/5/2019 وبعد عملية مراقبة دقيقة لمنزله والتأكّد من وجوده في الداخل، قامت قوة من الشعبة بمداهمته وتوقيفه. بتفتيش منزله، تم ضبط بندقية حربية نوع كلاشينكوف وبندقية نوع بومب أكشن، وذخائرها، إضافةً إلى ضبط كمية من الدخان المهرّب. أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المختص، بناءً على إشارة ​القضاء​".