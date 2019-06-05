الخطيب استنكر اعتداء طرابلس:للتشبث بالمعادلة التي تشكل ضمانة للاستقرار

دعا نائب رئيس ​المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى​ الشيخ علي الخطيب خلال خطبة ​عيد الفطر​ في مسجد ​بلدة لبايا​ في ​البقاع الغربي​ المسؤولين إلى "القيام بما تمليه عليه مسؤولياتهم في معالجة الوضع الاجتماعي الخطير وعدم الاكتفاء بترقيع الامور وتمرير المراحل والاستمرار في الاعتماد على المؤتمرات الخارجية للاستدانة وتحميل البلد المزيد من الاعباء الاقتصادية، والحذر ان يكون ذلك ​سياسة​ يراد منها وضع البلد تحت الضغوط السياسية لتمرير المشاريع الخطيرة في المنطقة للتآمر على قضايانا المحقة خدمة للعدو الاسرائيلي".

واكد سماحته ان "ما شهده ​لبنان​ ليل امس الاول في ​طرابلس​ من عدوان ارهابي ندينه ونستنكره بشدة يشكل شاهدا جديداً لما قلناه ودعونا اليه من ضرورة حماية لبنان بالتشبث بالمعادلة التي شكلت ولا تزال ضمانة لاستقرار لبنان وتحرير ارضه وحماية حدوده وحفظ شعبه، فهذه المعادلة الماسية حاجة وضرورة لحفظ استقرار لبنان فضلا عن كونها ضمانة ردع لمواجهة اي تهديد او عدوان اسرائيلي. ونحن اذ نعزي مؤسستي ​الجيش​ و​قوى الامن الداخلي​ وذوي الشهداء بهذه الدماء التي سقطت دفاعا عن امن لبنان واستقراره ، نطالب السياسيين في لبنان بالارتقاء الى عظمة هذه التضحيات"..