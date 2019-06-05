أشار ​الامام علي الخامنئي​ في تصريح الى أن "مقاومة ​الشعب الفلسطيني​ يجب أن تستمر حتى يستسلم المحتلون"، لافتا الى أن "​ايران​ دافعت عن ​القضية الفلسطينية​ وستبقى تدافع عنها"، ومشددا على "ضرورة أن تقف الدول الاسلامية مع بعضها البعض ضد ​اسرائيل​".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الخامنئي: مقاومة الشعب الفلسطيني يجب أن تستمر حتى يستسلم المحتلون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.