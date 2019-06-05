شهيب: لالتزام المدارس والمهنيات بتمديد العطلة الرسمية حتى مساء الخميس

ذكر وزير التربية و​التعليم العالي​ ​أكرم شهيب​ المسؤولين عن ​المدارس​ والثانويات والمهنيات الرسمية والخاصة بـ"ضرورة التزام أحكام مذكرة ​رئاسة الحكومة​ لجهة تمديد العطلة الرسمية حتى مساء الخميس المقبل في ​عيد الفطر​ المبارك ، وتمنى للعائلة التربوية ولجميع اللبنانيين النجاح والاستقرار والازدهار".

وكان رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​، أصدر مذكرة ادارية قضت باقفال ​الادارات العامة​ والمؤسسات والبلديات، يوم الخميس في 6 حزيران الجاري، الحاقا بالمذكرة رقم17/2019 تاريخ 28/5/2019، وذلك استنادا إلى بيان ​المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى​ بأن أول أيام ​عيد الفطر​ المبارك، هو الأربعاء.