شهيب: لالتزام المدارس والمهنيات بتمديد العطلة الرسمية حتى مساء الخميس

ذكر وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب المسؤولين عن المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية والخاصة بـ"ضرورة التزام أحكام مذكرة رئاسة الحكومة لجهة تمديد العطلة الرسمية حتى مساء الخميس المقبل في عيد الفطر المبارك ، وتمنى للعائلة التربوية ولجميع اللبنانيين النجاح والاستقرار والازدهار".
وكان رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، أصدر مذكرة ادارية قضت باقفال الادارات العامة والمؤسسات والبلديات، يوم الخميس في 6 حزيران الجاري، الحاقا بالمذكرة رقم17/2019 تاريخ 28/5/2019، وذلك استنادا إلى بيان المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى بأن أول أيام عيد الفطر المبارك، هو الأربعاء.
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