على الهواء مباشرة.. ترامب يوبخ عمدة لندن وسط تجاهل ماي

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty ترامب وماي في المؤتمر الصحفي بينهما.

وصف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الثلاثاء، عمدة لندن صادق خان بـ"السلبي وغير النبيه"، قائلا إنه لم يقم يعمله بشكل جيد، بينما عليه التركيز على وظيفته.

وجاء هذا التوبيخ على الهواء مباشرة، ردا من ترامب على سؤال لأحد الصحفيين في مؤتمر مشترك مع رئيسة الوزراء البريطانية المنتهية ولايتها، تيريزا ماي، في العاصمة البريطانية لندن، التي لم تعلق على إهانة الرئيس الأميركي لعمدة لندن.

وتعد هذه الانتقادات اللاذعة في إطار صدام طويل بين الرجلين، حيث هاجم الرجلان أحدهما الآخر لفظيا أكثر من مرة منذ أصبح خان أول عمدة مسلم للندن عام 2016، وانتقد الأخير مقترح ترامب بفرض حظر على سفر مواطني عدة دول ذات أغلبية مسلمة للولايات المتحدة.

وقبيل وصوله إلى بريطانيا، أثار ترامب خلافا مع رئيس بلديتها، وغرد عبر تويتر، واصفا خان بأنه "فاشل تماما"، و"متبلد الحس" وإن أداءه كعمدة "مروع". واتهمه من قبل بعدم بذل ما يكفي من جهد لمنع الهجمات الإرهابية في لندن.

وفي المؤتمر الصحفي الذي جمع ترامب بماي، وجهت مراسلة "سكاي نيوز" سؤالا إلى رئيسة الوزراء البريطانية بشأن رأيها في تغريدات ترامب عن خان، لكن ترامب باغت بالإجابة على هذا السؤال، مضيفا مزيد من الانتقادات لعمدة لندن، بينما تجاهلت ماي الإجابة على السؤال. © متوفر بواسطة Sky News Arabia

وكانت بريطانيا استقبلت ترامب استقبالا ملكيا، الاثنين، لكن من المنتظر أن تلقي آراؤه بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي وزعيم بريطانيا المقبل وكذلك خلاف بخصوص هواوي الصينية بظلالها على مظاهر الاحتفال تلك.

واستقبلت الملكة (93 عاما) ترامب وزوجته ميلانيا، في قصر بكنغهام، في مستهل زيارة تستغرق ثلاثة أيام، يحظى فيها باحتفاء ملكي كامل.

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وكان خان كتب، الأحد، على تويتر أن على بريطانيا ألا "تبسط السجادة الحمراء" لترامب، بينما قال أنصار الرئيس الأميركي إن ازدراء زعيم أقرب حليف لبريطانيا يعد إهانة.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، قال خان، إن ترامب رمز لنشطاء اليمين المتطرف على مستوى العالم.

وأضاف خان في مقابلة مع سكاي نيوز "علينا بالتأكيد أن نقول له: أنت تدرك أنك رمز لحركة اليمين المتطرف حول العالم" مشيرا إلى سياسات ترامب إزاء المسلمين والهجرة.

وقبلها بيوم، قال خان، في مقطع مصور لمجلة "إيل" نشر عبر تويتر، إن قيم الرئيس الأميركي "تناقض تماما قيم لندن"، واتهم الولايات المتحدة بتقويض حقوق المرأة.

وظهر خان في الفيديو وهو يحمل لافتة مكتوب عليها "عزيزي ترامب"، ويقول إن الولايات المتحدة "تنتقص" من حقوق المرأة الإنجابية، حيث تفرض بعض الولايات قيودا على الإجهاض.

ويقول خان: "ينبغي علينا جميعا أن ندافع حقوق المرأة وهذا يعني (كلنا) رجالا وفتيانا أيضا".