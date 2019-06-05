دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper ترامب ينتقد مجددًا عمدة لندن: معدل الجريمة في ارتفاع

انتقد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مجددًا، اليوم الثلاثاء، في لندن عمدة العاصمة البريطانية صادق خان، قائلًا إن خان «ليس جيدًا جدًا من وجهة نظره».

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن ترامب قوله اليوم، خلال مؤتمر صحفي، مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن «معدل الجريمة في ارتفاع وهناك الكثير من المشكلات» في لندن .

وكان ترامب، قد ذكر في تغريدة أخرى قبل هبوط طائرته في لندن أن صادق خان أدى عملًا مريعًا باعتباره رئيسًا لبلدية لندن»، واصفًا إياه بالفاشل.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصل أمس الإثنين إلى لندن، في زيارة دولة لبريطانيا تستمر ثلاثة أيام .

وطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعقد اجتماع مع وزير البيئة البريطاني مايكل جوف، الذي يسعى إلى خلافة رئيسة الوزراء تيريزا ماي في منصب زعيم حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا.

وأفادت شبكة (آي.تي.في) الاخبارية بأن ترامب أجرى أيضًا اتصالًا هاتفيًّا من لندن استمر عشرين دقيقة مع وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون، وهو المرشح الأوفر حظًا لخلافة ماي.

ونقلت شبكة (آى. تي. في) عن مصدر مقرب من جونسون قوله إنه لم يجتمع مع ترامب؛ لأنه يريد التركيز على فعالية انتخابية، مقررة مساء اليوم الثلاثاء، تتعلق بحزب المحافظين.

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وقبل زيارته الرسمية لبريطانيا التي بدأت، أمس الإثنين، وتستمر على مدار ثلاثة أيام، أشاد ترامب بجونسون.

وسوف تتنحى ماي عن منصب زعيم حزب المحافظين، يوم الجمعة المقبل، بعد أن فشلت في إقناع المشرعين البريطانيين بدعم اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي تفاوضت عليه مع بروكسل.

ومن المتوقع أن ينافس ما يصل إلى 12 مشرعًا محافظًا في انتخابات زعامة الحزب التي تجري على مرحلتين.

وسوف يصوت نواب الحزب البالغ عددهم 313 نائبًا لقصر المنافسة على مرشحين اثنين فقط قبل أن يترك التصويت لأعضاء الحزب، البالغ عددهم 125 ألف عضو لاختيار الفائز من بينهما، والذي من المتوقع أن يخلف ماي أيضًا في منصب رئيس الوزراء.

وأطلق جوف حملته الانتخابية يوم السبت الماضي، قائلًا: «إنني مستعد لتوحيد صفوف الحزب، ومستعد لتحقيق البريكست، ومستعد لقيادة بلادنا العظيمة».

ومن المتوقع أن تهيمن قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على السباق من أجل الفوز بزعامة حزب المحافظين، والذي سيبدأ رسميا يوم الإثنين المقبل.