بالصور- انهيار عقار وتصدع آخر في الإسكندرية دون إصابات

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

انهار عقار مكون من 3 طوابق خالي من السكان، اليوم الأربعاء، بمنطقة كرموز، بنطاق غرب الإسكندرية دون حدوث إصابات بين المواطنين، فيما تصدع عقار آخر مجاور له.

تلقى اللواء هشام كمال، رئيس حي غرب الإسكندرية، اليوم الأربعاء إخطارًا، بسقوط عقار مكون من 3 طوابق خالي من السكان، يحمل رقم 3 بحارة السلام من شارع التوفيقية بمنطقة كرموز.

وانتقل رئيس الحى وإدارة المتابعة الميدانية وإدارة اشغال الطريق وفني الإدارة الهندسية إلى موقع الحادث.

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بالفحص تبين أن العقار مكون من طابق أرضي ودورين علويين وانهار حتى سطح الأرض بدون إصابات، وتبين أيضًا أن العقار المجاور 1 حارة السلام مكون من دور أرضي بالإضافة لدورين علويين وخالي تمامًا من السكان والمنقولات ومهجور ويمثل خطورة داهمة على المارة.

وقال اللواء هشام كمال، رئيس حي غرب الإسكندرية، إن العقار والعقار المجاور له، صدر لهما قرارات هدم من الحي ولم تنفذ.

وأشار كمال، إلى أنه تحرر المحضر رقم 2745/2019 إداري مينا البصل لاستدعاء ملاك العقارين المذكورين والتنبيه عليهم، وأخد التعهد اللازم بسرعة تنفيذ تلك القرارات حسب منطوقها، بعد استخراج التراخيص اللازمة مع تحملهم المسئولية المدنية والجنائية حيال عدم التنفيذ.

وأضاف رئيس الحي أنه تم إبلاغ شركة الكهرباء بأعمال شئونها حيال الكابل المتدلي، وإخلاء سكان العقارات المقابلة (1،3) حارة السلام دون منقولات، لحين العرض على السيد مهندس المنطقة للاختصاص واتخاذ اللازم قانونًا.