محافظ بني سويف يتفقد عددًا من المستشفيات في أول أيام العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

تفقد المستشار هاني عبدالجابر محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، مستشفى بني سويف التخصصي، وتفقد أحوال المرضى في بعض أقسام المستشفى بمرافقة مجموعة عمل الهلال الأحمر، في أول أيام عيد الفطر.

وهنأ المحافظ المرضى بمناسبة عيد الفطر، وتبادل معهم الحديث عن أحوالهم الصحية والاجتماعية، متمنيًا لهم الشفاء العاجل والتواجد بين أسرهم وذويهم في كل المناسبات السعيدة القادمة، وموجهًا القائمين على المستشفى بأهمية استمرار توفير كافة سبل الرعاية والراحة للمرضى بالشكل المطلوب حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى.

وكلّف محافظ بني سويف مسؤولي المتابعة بالمحافظة بتسجيل أرقام تليفونات بعض الحالات لمتابعة تطورات حالاتهم الصحية، والتي تتطلب إجراء عمليات جراحية خارج المستشفى، حيث وجّه المحافظ بالتنسيق مع الجهات المعنية وتوفير اللازم.