محافظ سوهاج يتفقد الحالة الصحية لمصابي حادث أتوبيس الصحراوي الشرقي

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، يرافقه الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، الحالة الصحية لمصابي حادث انقلاب أتوبيس الطريق الصحراوي "سوهاج - البحر الأحمر"، الذي وقع فجر اليوم الأربعاء، في مستشفى سوهاج الجامعي.

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة سوهاج، أن الحادث أسفر عن إصابة 21 مواطنًا منهم 8 أطفال، لافتًا إلى وفاة طفلة منهم، نتيجة نزيف بالمخ، وبتر في اليد، مشيرًا إلى خروج عدد من المصابين لتحسن حالتهم الصحية وتقديم الرعاية الطبية لباقي المصابين.

وذكر المتحدث الرسمي أن المحافظ وجه بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية للمصابين، ودعم أسرة الطفلة المتوفية، وسرعة إنهاء إجراءات الدفن، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.