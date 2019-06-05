بـ"سجادة صلاة وبالونة".. الكورنيش وجهة الإسكندرانية في أول أيام العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:

تصوير – حازم جودة:

حرص المئات من أهالي الإسكندرية، اليوم الأربعاء، على التوجه إلى الكورنيش للاستمتاع بمشهد البحر عقب أداء صلاة عيد الفطر المبارك، وسط أجواء احتفالية.

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ورصدت عدسة "الخليج 365" إقبالًا كثيفًا من الأسر بطول طريق الكورنيش، والذين فضلوا التنزه صحبة أطفالهم من أمام الساحة المطلة على مسجد القائد إبراهيم بمنطقة محطة الرمل وسط الإسكندرية، للاستمتاع بالأجواء الصيفية ومشهد البحر في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وفي مشهد جمع بين سجادة الصلاة وبالونات العيد التقط عدد من الأهالي الصور التذكارية بصحبة أطفالهم، بعد أن حرصوا على شراء الهدايا التذكارية ومشاركة ذويهم الاحتفال بالعيد.

في سياق متصل رفعت محافظة الإسكندرية درجة الاستعداد القصوى خلال عيد الفطر المبارك تحسبا لاستقبال أعداد كبيرة من زائري المحافظة، وتقرر انعقاد غرفة عمليات بالمحافظة بشكل دائم على مدار اليوم ، لاستقبال شكاوى المواطنين أو أي بلاغات للتعامل الفوري معها، ورصد أى حالات طارئة.