عباس يأمل بتجاوز المؤامرات التي تحاك ضد القضية الفلسطينية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

عبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأربعاء، عن أمله بتجاوز كل المؤامرات التي تحاك ضد القضية الفلسطينية، بما فيها خطة السلام الأمريكية المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن"، حسبما نقلت صحيفة القدس العربي.

وهنأ "عباس" في كلمة مقتضبة لوسائل الإعلام عقب أدائه صلاة عيد الفطر بمقر الرئاسة في مدينة رام الله بالضفة الغربية، الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والاسلامية بمناسبة "عيد الفطر".

وأضاف بالقول "نسأل أن يعيده (العيد) الله علينا، وقد حررنا بلدنا وأقمنا دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وتجاوزنا كل المؤامرات التي تحاك ضد قضيتنا من صفقة العصر وغيرها، التي ستذهب جميعها إلى الجحيم، وسيبقى شعبنا على أرضه صامداً صابرا في وجه كل هذه المؤامرات".

وتعمل الإدارة الأمريكية على صياغة "الصفقة" منذ تسلم الرئيس دونالد ترامب الرئاسة مطلع 2017، دون الكشف عن بنودها حتى الآن، ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل، بما فيها وضع مدينة القدس وحق عودة اللاجئين.