رئيس وزراء تايلاند السابق ابهيسيت فيجاجيفا يستقيل من البرلمان

محمد اسماعيل - القاهرة - بانكوك- (د ب ا):

أعلن رئيس وزراء تايلاند السابق والزعيم السابق للحزب الديمقراطي ابهيسيت فيجاجيفا اليوم الأربعاء استقالته من البرلمان.

وتأتي هذه الخطوة قبل ساعة من انعقاد البرلمان لانتخاب رئيس وزراء جديد، وبعد يوم ونصف من إصدار الحزب الديمقراطي، أقدم حزب في البلاد، قرار بالانضمام للائتلاف الموالي للجيش ودعم رئيس المجلس العسكري برايوت تشان اوتشا لتولي منصب رئيس الوزراء.

وقال ابهيسيت إنه سوف يلتزم بكلمته ولن يدعم برايوت واستمرار حكمه. ويذكر أنه بعد الانتخابات التي أجريت في 24 مارس الماضي، قدم ابهيسيت استقالته من منصبه كزعيم للحزب لإظهار تحمله للمسؤولية عن نتائج الحزب السيئة في الانتخابات.