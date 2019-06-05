البحرين تدين الهجوم الإرهابي في طرابلس اللبنانية

أدانت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم الأربعاء، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مراكز تابعة للجيش وقوى الأمن الداخلي في مدينة طرابلس اللبنانية، وأدى إلى مقتل، وإصابة عدد من الجنود، مؤكدة تضامنالبحرين مع جمهورية لبنان الشقيقة.
وشددت الخارجية البحرينية - في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية - بنا - على موقف البحرين الرافض
بقوة لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب، الذي يؤكد أهمية توثيق التعاون الدولي للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة، وتجفيف منابع دعمها وتمويلها.
وأعربت عن خالص التعازي وصادق المواساة للبنان، ولأهالي وذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي.
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