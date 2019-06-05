روسيا تعترض طائرة استطلاع أمريكية 3 مرات فوق المتوسط

ذكر المكتب الإعلامي للأسطول السادس الأمريكي، اليوم الأربعاء، أن طائرة روسية من طراز (سوخوي 35) اعترضت طائرة استطلاع أمريكية من طراز "بي-8 أ بوسيدون" ثلاث مرات فوق البحر المتوسط، وكان أحدها "غير آمن".
وقالت صحيفة (واشنطن اكسامينر) الأمريكية - وفقا لبيان المكتب الصحفي للأسطول السادس - إنه "في 4 يونيو
وأضاف البيان أن "الطائرة الروسية حلقت بسرعة عالية مباشرة أمام الطائرة الأمريكية، مما خلق خطرًا على الطيارين وأفراد الطاقم لدينا".
وختمت البحرية الأميركية بيانها ، قائلة إن" الطائرة الروسية كانت تعمل في المجال الجوي الدولي ، لكن إجراءاتها كانت غير مسئولة. ونأمل من الجانب الروسي أن يتصرف وفقا للمعايير الدولية الموضوعة لضمان السلامة ومنع الحوادث.
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