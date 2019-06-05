روسيا تعترض طائرة استطلاع أمريكية 3 مرات فوق المتوسط

ذكر المكتب الإعلامي للأسطول السادس الأمريكي، اليوم الأربعاء، أن طائرة روسية من طراز (سوخوي 35) اعترضت طائرة استطلاع أمريكية من طراز "بي-8 أ بوسيدون" ثلاث مرات فوق البحر المتوسط، وكان أحدها "غير آمن".

وقالت صحيفة (واشنطن اكسامينر) الأمريكية - وفقا لبيان المكتب الصحفي للأسطول السادس - إنه "في 4 يونيو

2019 جرى اعتراض طائرة استطلاع أمريكية من طراز "بي-8 أ بوسيدون" كانت تحلق في المجال الجوي الدولي للبحر المتوسط من قبل طائرة روسية طراز (سوخوي- 35) ثلاث مرات خلال 175 دقيقة"، واعتبر هذا المواجهة غير آمنة، كون الاعتراضالأول والثالث كان آمنين بينما الاعتراض الثاني كان غير آمن".وأضاف البيان أن "الطائرة الروسية حلقت بسرعة عالية مباشرة أمام الطائرة الأمريكية، مما خلق خطرًا على الطيارين وأفراد الطاقم لدينا".وختمت البحرية الأميركية بيانها ، قائلة إن" الطائرة الروسية كانت تعمل في المجال الجوي الدولي ، لكن إجراءاتها كانت غير مسئولة. ونأمل من الجانب الروسي أن يتصرف وفقا للمعايير الدولية الموضوعة لضمان السلامة ومنع الحوادث.