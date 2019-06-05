الرئيس الباكستاني يحث شعبه على الابتعاد عن التحيز الطائفي

حث الرئيس الباكستاني عارف علوي اليوم الأربعاء شعبه على تبني الأخوة، الرحمة، والعمل من أجل تحقيق التقدم والازدهار في البلاد عن طريق الابتعاد عن التحيز الشخصي والإقليمي والطائفي.

وهنأ الرئيس الباكستاني - حسبما نقلت قناة "جيو نيوز" الباكستانية - شعب بلاده بمناسبة عيد الفطر المبارك، وأدى صلاة العيد في مسجد الملك فيصل

بالعاصمة إسلام آباد.بدوره، قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان - في رسالته للشعب الباكستاني بمناسبة عيد الفطر المبارك - إن الحكومة قد شرعت في رحلة تهدف إلى وضع البلاد على مسار التقدم والازدهار.