الصين تطلق بنجاح أول صاروخ فضائي حاملًا للأقمار الصناعية

أطلقت الصين اليوم الأربعاء بنجاح أول صاروخ فضائي حاملا للأقمار الصناعية من منصة بحرية؛ وذلك عبر منصة في البحر الأصفر الصيني.
وذكرت شبكة تليفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) اليوم أن عملية إطلاق الصاروخ الحامل "لونج مارش-11" تمت في وقت مبكر من
جاءت عملية الإطلاق الناجحة بعد اجتياز الصاروخ الحامل للأقمار الصناعية 6 اختبارات على مدار
كان نائب رئيس قسم الفضاء بالمعهد رقم 1 التابع لمجموعة الصين لعلوم وتكنولوجيا الفضاء تانغ يا قانغ صرح في وقت سابق بأن بلاده لديها خطة واضحة لتوفير خدمات الإطلاق من البحر لأغراض تجارية باستخدام صواريخ لونج مارش، وأن هذه الصواريخ ستتمكن من إرسال أقمار صناعية تزن 500 كيلو جرام إلى المدار المتزامن مع الشمس.
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