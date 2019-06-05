الصين تطلق بنجاح أول صاروخ فضائي حاملًا للأقمار الصناعية

أطلقت الصين اليوم الأربعاء بنجاح أول صاروخ فضائي حاملا للأقمار الصناعية من منصة بحرية؛ وذلك عبر منصة في البحر الأصفر الصيني.

وذكرت شبكة تليفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) اليوم أن عملية إطلاق الصاروخ الحامل "لونج مارش-11" تمت في وقت مبكر من

صباح اليوم بالتوقيت المحلي، من منصة بحرية في البحر الأصفر، فيما حمل الصاروخ أقمارًا للاختبارات الفنية، و5 أقمار للاستخدام التجاري.جاءت عملية الإطلاق الناجحة بعد اجتياز الصاروخ الحامل للأقمار الصناعية 6 اختبارات على مدارالأشهر الماضية.كان نائب رئيس قسم الفضاء بالمعهد رقم 1 التابع لمجموعة الصين لعلوم وتكنولوجيا الفضاء تانغ يا قانغ صرح في وقت سابق بأن بلاده لديها خطة واضحة لتوفير خدمات الإطلاق من البحر لأغراض تجارية باستخدام صواريخ لونج مارش، وأن هذه الصواريخ ستتمكن من إرسال أقمار صناعية تزن 500 كيلو جرام إلى المدار المتزامن مع الشمس.