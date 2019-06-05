"التحالف الدولي" يقتل 3 عناصر من داعش في العراق

قتل ثلاثة من عناصر تنظيم داعش الإرهابي في ضربة لطيران التحالف الدولي قرب حقل للغاز في محافظة الأنبار غربي العاصمة بغداد، زفقاً لما ذكره بيان عسكري لقيادة عمليات الجزيرة اليوم الأربعاء.

وأوضح البيان أن طيران التحالف الدولي نفذ ضربة جوية جنوبي حقل "عكاس" الغازي غربي محافظة الأنبار استهدفت عناصر للتنظيم المتشدد، مما أسفر عن "مقتل 3 إرهابيين وحرق 3 دراجات نارية وتدمير وكر لهم".

وتخوض القوات العراقية، بالتعاون مع طيران التحالف الدولي، عمليات استباقية لمطاردة فلول داعش في عمق الصحراء العراقية بمحافظة الأنبار بهدف القضاء على هذا التنظيم.

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ورغم القضاء على التنظيم المتشدد في العراق وسوريا، ما تزال هناك خلايا تنفذ من وقت لآخر اعتداءات على قوات الأمن والجيش والمدنيين الأبرياء.