الجيش السوري يتصدى لطائرات مسيرة أطلقتها فصائل معارضة

تصدى المضادات الجوية التابعة للجيش السوري لطائرات دون طيار استهدفت قاعدة تابعة له في محافظة حماة، بحسب التلفزيون السوري.
وقال التلفزيون الحكومي إن "طائرات مسيرة للإرهابيين" كانت تستهدف محيط مهبط الطائرات الهليكوبتر في بلدة "جب رملة" في حماة.
ولم يرد، حتى الآن، أي تقارير عن سقوط مصابين أو مزيداً من التفاصيل.
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وتستهدف فصائل المعارضة في سوريا، من حين لآخر، مواقع للجيش السوري بصواريخ وطائرات مسيرة.
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