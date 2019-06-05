طائرة روسية تعترض أخرى أميركية ثلاث مرات فوق البحر المتوسط

قال الأسطول السادس الأميركي إن طائرة روسية اعترضت طائرة أميركية ثلاث مرات في أقل من ثلاث ساعات في المجال الجوي الدولي فوق البحر المتوسط.

وذكر الأسطول، في بيان، صباح اليوم الأربعاء أنه "في 4 يونيو 2019، جرى اعتراض طائرة أميركية (بي - 8 إيه بوسيدون) في المجال الجوي الدولي فوق البحر المتوسط من جانب طائرة روسية (سو - 35) ثلاث مرات خلال 175 دقيقة".

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وتابع أن المرة الثانية من مرات الاعتراض الثلاث كانت "غير آمنة"، مشيرا إلى أن الطائرة الروسية مرت بسرعة كبيرة أمام الطائرة الأميركية مباشرة "مما كان يعرض طيارينا وطاقمنا للخطر".

وأوضح أن الطائرة الأميركية كانت تلتزم بالمعايير الدولية "ولم تثر هذا النشاط الروسي"، وقال إن ذلك التحرك الروسي "غير مسؤول".