كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب عن إمكانية الحرب على إيران: "دائماً هناك فرصة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأربعاء، من العاصمة البريطانية لندن حول احتمال الحرب مع إيران: "دائما هناك فرصة". إلا أن ترمب أضاف: " أفضل التحاور مع إيران".

وأضاف ترامب في مقابلة تلفزيونية له الأربعاء، "إيران كانت مكانا عدوانيا جدا عندما وصلت للسلطة... كانت الدولة الإرهابية الأولى في العالم آنذاك وربما لا تزال اليوم".

وأعلن ترامب أنه لا يمانع التحدث مع الرئيس الإيراني حسن روحاني.

واشنطن: لا أسلحة نووية لإيران

وكان الرئيس الأمريكي قد أكد أن واشنطن عازمة على منع إيران من تطوير أسلحة نووية، مضيفاً أن أمريكا عازمة مع البريطانيين على التصدي لأعمال إيران الإرهابية.

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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي جمع الرئيس ترمب برئيسة الوزراء البريطانية المستقيلة تيريزا ماي، الثلاثاء.

وأضاف ترامب أن أمريكا عازمة مع البريطانيين على منع إيران من تطوير أسلحة نووية.

وقال الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة تتشارك مع البريطانيين الأهداف والتحديات حول العالم.

قاذفات وصواريخ باتريوت

وكانت إدارة ترمب الشهر الماضي قد سرعت وتيرة نشر مجموعة حاملة طائرات هجومية وأمرت بالدفع بقاذفات وصواريخ باتريوت والمزيد من القوات إلى الشرق الأوسط، مستشهدةً بمعلومات استخبارية حول الاستعدادات الإيرانية المحتملة لمهاجمة القوات أو المصالح الأمريكية.