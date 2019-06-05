كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سلاح الجو الروسي يعترض طائرة أمريكية فوق المتوسط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الأسطول السادس الأمريكي أن طائرة روسية اعترضت طائرة أمريكية 3 مرات في أقل من 3 ساعات في المجال الجوي الدولي فوق البحر المتوسط.

وذكر الأسطول في بيان نقلت عنه شبكة (سي إن إن) صباح اليوم الأربعاء أنه "في 4 يونيو 2019، جرى اعتراض طائرة أمريكية (بي - 8 إيه بوسيدون) في المجال الجوي الدولي فوق البحري المتوسط من جانب طائرة روسية (سو - 35) 3 مرات خلال 175 دقيقة".

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وتابع أن المرة الثانية من مرات الاعتراض الثلاث كانت "غير آمنة"، مشيراً إلى أن الطائرة الروسية مرت بسرعة كبيرة أمام الطائرة الأمريكية مباشرة "مما كان يعرض طيارينا وطاقمنا للخطر".

وأوضح أن الطائرة الأمريكية كانت تلتزم بالمعايير الدولية "ولم تثر هذا النشاط الروسي"، واعتبر ذلك التحرك الروسي "غير مسؤول".