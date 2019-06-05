كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران.. خامنئي يناقض نفسه أمام أنصاره في ذكرى رحيل الخميني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ناقض المرشد الإيراني علي خامنئي، نفسه خلال خطاب القاه اليوم الثلاثاء أمام حشد كبير بمناسبة لاذكرى الثلاثين لرحيل مؤسس نظام الملالي المتشدد الخميني .

وزعم خامنئي أن بلاده لا تريد تصدير ما يسميها "الثورة الإسلامية" التي وأن ما الميليشيات التي تدعمها تحت مسمى المقاومة لا تعني بالضرورة الحرب.

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وقال "لا نريد تصدير الثورة، بل فكرة المقاومة تجاوزت الحدود الإيرانية والشعوب الأخرى قبلت بها وأصبحت خيارها"، قبل أن يستطرد بقوله "إن هزائم أمريكا في المنطقة كانت نتيجة لجبهة المقاومة، وهذا ما تجلى في سوريا والعراق ولبنان، وقد باءت سياسات واشنطن في تلك الدول بالفشل".

وأضاف "الأمريكيون يريدوننا أن نتخلى عن طريق المقاومة ولذلك هم يكرهوننا وينصبون لنا العداء عبر العقوبات وغيرها"، قبل أن يقاطع هتاف أنصاره الذي طالبوا بالإستعداد للحرب مع الولايات المتحدة، بالقول "نحن لا نتحدث عن الحرب، نتحدث عن المقاومة، انتبهوا لذلك… نحن نتمسك بالمقاومة ونرفض الاستسلام ولا نتحدث عن الحرب؛ لأن المقاومة لا تعني بالضرورة الحرب".

ويرى مراقبون أن خطاب خامنئي الذي جاء في ظل أزمة إقتصادية خانقة تعيشها إيران، حمل الكثير من التناقضات التي تكشف ضبابية الرؤية وحالة الخلاف والإرتباك التي يعيشها النظام الإيراني جراء العقوبات التي فرضتها واشنطن أواخر العام الماضي .