العثور على رضيع متخلى عنه داخل مقبرة -التفاصيل

عثر مواطنون، أول أمس الاثنين، في طنجة، على رضيع حديث الولادة، متخلى عنه في مقبرة “طنجة البالية”.
وتشير المعطيات المتوفرة، إلى أن بعض المتوافدين على المقبرة، سمعوا بكاء رضيع في محيط المكان، قبل أن يكتشفوا مصدر الصوت، حيث سارع عدد منهم إلى الاتصال بالشرطة، وعناصر الوقاية المدنية، التي حضرت إلى عين المكان لنقل الرضيع إلى المستشفى الجهوي محمد الخامس.
وباشرت العناصر الأمنية تحقيقها في الموضوع لمعرفة ظروف وملابسات تخلي أم عن فلذة كبدها داخل مقبرة.
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