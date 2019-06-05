إصابة بـ"انفجار خاضع للسيطرة" أثناء تصوير "جيمس بوند" الجديد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يضطر القائمون على إنتاج أفلام الإثارة والحركة، إلى تصوير لقطات خطرة من أجل إتمام الفيلم على أحسن صورة، لكن ذلك قد يكون مكلفا في بعض الأحيان، تماما كما حصل خلال تصوير الجزء الـ25 لسلسلة أفلام العميل البريطاني الشهير، "جيمس بوند".

ووقع انفجار أمس الثلاثاء، في موقع تصوير للفيلم أدى إلى إصابة أحد أفراد الطاقم وإلحاق أضرار بأحد المواقع في استوديوهات باينوود في بريطانيا. ويأتي ذلك بعد أن تعرض الممثل الرئيسي دانييل كريغ، لإصابة في كاحله الشهر الماضي خلال أداء مشهد عنيف في جامايكا.

وقال الحساب الرسمي للفيلم على موقع "تويتر" إن الحادث وقع أسم الثلاثاء، جراء "انفجار خاضع للسيطرة". وأنه لم يصب أحد في المجموعة، ولكن أحد أفراد الطاقم خارج الموقع أصيب بجروح طفيفة.

Advertisements

وتضررت الواجهة الخارجية للموقع في منشآت الاستوديو الواقع خارج لندن.

وكان تصوير الفيلم قد تأجلفي أواخر شهر أيار/ مايو بعد إصابة كريغ في قدمه وخضوعه لعملية جراحية بسيطة في الكاحل تطلبت أسبوعين من إعادة التأهيل.