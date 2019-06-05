شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن سر الحقيبة السوداء الذي يحملها مساعد عسكري لـ”ترامب” أثناء زيارة بريطانيا -صور والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- المناطق_وكالات
اصطحب الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” مساعد عسكري يحمل حقيبة سوداء تحتوي على “كرة قدم نووية” ، تتيح له توجيه ضربة نووية في أي لحظة، خلال زيارته بريطانيا مع عائلته.
وأفادت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن الرئيس الأمیركي اعتاد أن ترافقه حقيبة جلدية سوداء تعرف بـ”كرة القدم النووية” أو الحقيبة السوداء، أينما توجه في ترحاله.
وأوضحت الصحيفة أن الحقيبة التي تعرف باسم “فوتبول” أو “كرة القدم” ، تحوى رموز شديدة الأهمية لإطلاق أسلحة البلاد النووية وخيارات استخدامها، ويجب على المرافق العسكرى أن يكون على مقربة من الرئيس بصفة دائمة.
وهذه الحقيبة ترافق الرئيس الأمريكي بشكل دائم سواء كان في موكب، أو على متن طائرة الرئاسة، وحتى أثناء تواجده في المصعد، حيث أنها تحتوي على كتاب أسود فيه خيارات شن ضربة نووية، وقائمة مواقع سرية لإيواء الرئيس في حال تشغيل القنبلة، وتعليمات حول كيفية تشغيل نظام بث للطوارئ.
يُذكر أن زيارة ترامب سوف تكلف بريطانيا ما يقرب من ٣١ مليون دولار خلال الثلاثة أيام المقررة للزيارة، وبذلك تكون تكلفة اليوم الواحد حوالي ١٠ ملايين دولار.
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