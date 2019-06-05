شكرا لقرائتكم مقتل عسكريين في هجوم إرهابي على كمين بسيناء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال مسؤولون أمنيون مصريون إن متطرفين هاجموا نقطة تفتيش شمال سيناء، ما أسفر عن مقتل 10 من رجال الشرطة على الأقل.

وأضاف المسؤولون أن الهجوم وقع في مدينة العريش أثناء إقامة صلاة عيد الفطر، وأن ضابطين وثمانية جنود قتلوا، فيما لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

وكانت مصادر قبلية كشفت عن وقوع هجوم إرهابي على كمين أمني بسيناء، ما أسفر عن مقتل عسكريين.

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وأكدت المصادر أن مجموعة من الإرهابيين هاجموا كمينا بالطريق الدائري بشمال سيناء، فجر الأربعاء، وجرت اشتباكات بينهم وبين أفراد الكمين، أسفرت عن سقوط عدد من أفراد الكمين وعدد من الإرهابيين.

وذكرت مصادر لـ"العربية.نت" أن قوات إضافية سارعت على الفور لموقع الكمين، وطاردت الإرهابيين في المناطق الجبلية المحيطة، ونجحت في تصفية عدد منهم.

فيما قامت طائرات من القوات الجوية بتمشيط المنطقة بحثا عن باقي العناصر الإرهابية، وقصفت عدة أوكار يشتبه في اختبائهم بها.